ФБР: Американцы потеряли более 5 миллиардов долларов из-за мошенничества с криптовалютой в прошлом году

В прошлом году американцы лишились более 5,6 миллиарда долларов в результате мошеннических схем с использованием криптовалюты, говорится в отчете ФБР, опубликованном в понедельник. Это на 45% больше, чем в 2022 году.

В 2023 году ФБР получило почти 70 тысяч жалоб от жертв финансового мошенничества с использованием биткоина, эфира и других криптовалют, сообщило ведомство. Самой распространенной схемой было инвестиционное мошенничество, на долю которого пришлось 3,96 миллиарда долларов убытков.

«Децентрализованная природа криптовалюты, скорость необратимых транзакций и возможность передачи стоимости по всему миру делают криптовалюту привлекательным средством для преступников и одновременно создают проблемы для возврата украденных средств», – сообщил помощник директора отдела уголовных расследований ФБР Майкл Нордуолл.

Мошенники часто находят жертв через приложения для знакомств или социальные сети и выстраивают доверительные отношения в течение нескольких недель или месяцев, прежде чем предложить инвестирование в криптовалюту, предупредило ФБР. Как только отношение выстроено, они убеждают жертв использовать фейковые сайты или приложения для инвестирования своих средств. Иногда они даже позволят жертвам выводить небольшие суммы денег на ранних этапах, чтобы снять их подозрения.

В некоторых случаях после этого пострадавшие вновь становятся жертвами мошенников, утверждающих, что они могут помочь вернуть потерянную криптовалюту, сообщило ФБР.

Ведомство отмечает, что жертвами таких мошенников могут стать люди всех возрастов. ФБР призывает обывателей проявлять особую осторожность, когда им предлагают инвестиционные возможности люди, с которыми они никогда не встречались в реальной жизни.