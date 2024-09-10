Франція, ФРН і Британія припинять авіасполучення з Іраном через постачання ракет до РФ

Про це пише The Guardian.

У матеріалі йдеться, що три держави засудили іранський експорт балістичних ракет Москві, запевнивши, що вони запровадять «негайні заходи», щоб припинити авіасполучення з Іраном.

Водночас Лондон, Париж і Берлін наголосили, що вони будуть прагнути до визначення значущих юридичних і фізичних осіб, а також працюватимуть над накладенням санкцій проти авіакомпанії Iran Air.

«Уряди Франції, Німеччини та Великої Британії рішуче засуджують експорт Іраном і закупівлю Росією іранських балістичних ракет. Це є подальшою ескалацією військової підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України. Іранські ракети досягнуть європейської землі, збільшивши страждання українського народу. Цей акт є ескалацією як з боку Ірану, так і Росії, та є прямою загрозою європейській безпеці… Ми закликаємо Іран негайно припинити будь-яку підтримку війни Росії проти України та зупинити розробку та передачу її балістичних ракет», — йдеться у заяві країн.