Генштаб ЗС Чехії закликав партнерів дозволити Україні бити західною далекобійною зброєю по території Росії

Про це він сказав у етері чеського телебачення, передає Укрінформ.

«Ці обмеження потрібно скасувати, тому що це законно і легітимно для українців — захищатися, навіть атакуючи територію Росії, тому що вони не можуть боксувати з однією рукою, зв’язаною за спиною… Літаки злітають з російських аеродромів, які знаходяться в зоні дії наявного озброєння, але українці не можуть його застосувати. А ці літаки потім бомблять цивільну інфраструктуру, а не тільки солдатів. Тому було б цілком нормально, щоб українці могли атакувати й територію Росії», – сказав Ржегка.

Він підкреслив, що Росія постійно погрожує ескалацією, але сама не соромиться використовувати ракети проти українських мирних міст.

«Те, що росіяни часто не йдуть далі погроз, продемонструвала українська операція в Курській області РФ. Вона показала деяким західним лідерам, що їм не варто боятися ескалації та «червоних ліній», — зазначив генерал Ржегка, додавши, що «ця несподівана акція також привернула увагу західних союзників».

За його словами, це само по собі стало результатом дій ЗСУ на Курщині, навіть якщо ймовірна мета послабити тиск на Донбасі не була реалізована.

Генерал також повторив про необхідність готуватися до можливого конфлікту з Росією, адже це єдиний спосіб стримування агресора.