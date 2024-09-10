Саудівська Аравія шукає альтернативні валюти для заміни нафтодолара

Один із ключових експортерів нафти Саудівська Аравія готова розглянути розрахунки в інших валютах, окрім американської.

Китайське видання South China Morning Post пише, що найближчим часом на зміну нафтодолару можуть прийти нафто-юані для взаєморозрахунків із Китаєм.

Про це заявив міністр промисловості та мінеральних ресурсів Саудівської Аравії Бандар аль-Хурейфа.

«Ми завжди пробуватимемо нове і зберігатимемо відкритість новим ідеям, не змішуючи політику з торгівлею. Для нас важливо забезпечити нашим інвесторам, які збираються вкласти гроші в нашу країну, захист від їхніх валютних ризиків», – цитує SCMP главу профільного відомства.

Видання зазначає, що цього року минув термін угоди, підписаної Ер-Ріядом і Вашингтоном у 1974 році про виключне використання долара США у розрахунках за нафту. Тепер геополітична ситуація серйозно змінилася, і позиції американської валюти помітно ослабли.

При цьому Саудівська Аравія є другим за величиною постачальником нафти до Китаю. Пекін своєю чергою розраховує наростити інвестиції у високотехнологічні галузі економіки королівства.