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Середній курс долара у банках України зріс, євро – знизився

Середній курс долара до гривні у вівторок 10 вересня у банках України зріс на 1 копійку, євро знизився на 9 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 40,95 — 41,40 грн (курс на 9 вересня – 40,90 — 41,39 грн);
  • Євро – 45,31 — 45,90 грн (курс на 9 вересня – 45,35 — 45,99 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на «чорному ринку» становив 41,35 – 41,40 грн.

На цей же час «чорний» курс євро становив 45,75 – 45,90 грн.

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

  • Приватбанк – 40,75 — 41,35 грн;
  • Ощадбанк – 40,85 — 41,45 грн;
  • Укрсиббанк – 40,75 — 41,35 грн;
  • ПУМБ – 40,90 – 41,40 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,32 грн за долар, monobank — 41,32 грн.

10 сентября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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