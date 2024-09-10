В Дію додали свідоцтва про зміну імені, шлюб та його розірвання Кірбі: США не бачать загрози у спільних навчаннях Росії та Китаю, але стежитимуть за ними » Середній курс долара у банках України зріс, євро – знизився Середній курс долара до гривні у вівторок 10 вересня у банках України зріс на 1 копійку, євро знизився на 9 копійок. Про це йдеться у даних minfin.com.ua. Середні курси валют в касах банків були такими: Долар США – 40,95 — 41,40 грн (курс на 9 вересня – 40,90 — 41,39 грн);

Євро – 45,31 — 45,90 грн (курс на 9 вересня – 45,35 — 45,99 грн). На 10:00 курс долара проти гривні на «чорному ринку» становив 41,35 – 41,40 грн. На цей же час «чорний» курс євро становив 45,75 – 45,90 грн. У розрізі банків готівкові курси долара такі: Приватбанк – 40,75 — 41,35 грн;

Ощадбанк – 40,85 — 41,45 грн;

Укрсиббанк – 40,75 — 41,35 грн;

ПУМБ – 40,90 – 41,40 грн. Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,32 грн за долар, monobank — 41,32 грн.