У Латвії планують заборонити продавати нерухомість росіянам

Влада Латвії розглядає можливість заборони на продаж нерухомості росіянам.
Про це повідомив депутат Едмунд Юревичс, пише Delfi.
Юревічс зазначив, що урядова коаліція домовилася вивчити досвід Фінляндії, яка нещодавно заборонила громадянам і компаніям із РФ купувати нерухомість.
«Ми разом з експертами оцінимо найкращий спосіб обмежити можливість для громадян Росії купувати нерухомість у Латвії», — заявив Юревічс.
Ініціатором обговорення стало Міністерство землеробства Латвії.
Раніше, 2 вересня, Фінляндія презентувала законопроєкт, що забороняє росіянам будь-які угоди з нерухомістю, з метою запобігти «ворожому впливу» на країну.
Латвія, зі свого боку, продовжує посилювати умови для росіян, які проживають на її території. Влада зажадала від них підтвердити знання латиської мови і засудити війну в Україні для продовження посвідки на проживання.
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