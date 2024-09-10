В Івано-Франківську планують запровадити мовну інспекцію

Через збільшення російської мови в Івано-Франківську працюватимуть мовні інспектори.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

Він розповів, що у понеділок, 9 вересня, зустрівся з мовним омбудсменом Тарасом Кременем. Під час зустрічі Кремінь і Марцінків обговорили проведення соціальної реклами та інших заходів щодо популяризації української мови в Україні, зокрема і в Івано-Франківську.

«Ми говорили багато про популяризацію української мови, соціальну рекламу та інші заходи, які місто планує здійснювати, щоб популяризувати українську мову. На жаль, російської мови побільшало в Івано-Франківську. Це є проблема для нашої держави і для нашого міста зокрема», — зазначив мер міста.

Однак про те, як працюватимуть мовні інспектори, міський голова Івано-Франківська пообіцяв розповісти згодом. Він також назвав збільшення російської мови загрозою для держави загалом і для міста зокрема.

Марцінків також заявив, що в Івано-Франківську вже діє програма популяризації та захисту української мови. Посадовець також закликав містян долучатися до мовних курсів.