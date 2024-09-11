ЄС готовий повністю відмовитись від російського газу

Частка російського газу в імпорті країн Європейського Союзу різко знизилася після війни Росії проти України, відтак блок готовий повністю відмовитися від постачання з Москви.

Про це заявила єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон.

Сімон проінформувала, що частка російського газу в імпорті ЄС скоротилася з 45% у 2021 році до 18% до червня 2024 року, тоді як імпорт від таких надійних партнерів як Норвегія та США збільшився.

«Ми більше не знаходимося під владою трубопроводів Путіна, і ми продовжуємо підтримувати наших українських партнерів у міру наближення зими», – акцентувала вона.

Водночас єврокомісарка наголосила, що європейські компанії мають право використати українську газову інфраструктуру, оскільки на це немає санкцій і є інтерес з української сторони.

У доповіді про стан Енергетичного співтовариства за 2024 рік зазначено, що ціни на енергоносії більш стабільні і залишаються значно нижчими від пікових рівнів енергетичної кризи 2022 року.

Як відомо, контракт на транзит російського газу через Україну закінчується наприкінці 2024 року і Київ його не продовжуватиме.

У липні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори про постачання природного газу з Азербайджану до ЄС, оскільки прагне зберегти свою роль транзитної країни.