Американські виробники чипів свідчили в Сенаті про те, чому їхні товари знаходять в ракетах РФ

Про те, чому американські чипи та електроніку знаходять в російській зброї, вилученій на полі бою в Україні, з провідними американськими компаніями — виробниками мікроелектроніки говорили сенатори США.

На слуханнях «Технології компаній США живлять російську воєнну машину» в Сенаті США 10 вересня свідчили віцепрезиденти ADM, Analog Devices, Texas Instruments, Intel corporation.

Сенатор-демократ Річард Блументаль головував на слуханнях і розповів про документи, передані йому українською владою, де наведені дані про майже 25000 компонентів, вилучених з російської зброї на полі бою.

«Переважна більшість із цього — 73% — від американських компаній. Як ми встановили, 1005 — 40%, надходять з ваших компаній», — звернувся Блументаль до свідків.

Сенатор згадав про напад Росії на «Охматдит»: «8 липня цього року російська крилата ракета вразила найбільшу дитячу лікарню в Києві, вбивши десятки медиків та дітей, жорстоко поранивши багатьох. Цю ракету виготовили в Росії, але технологія в ній була американською».

Порушення санкцій?

Заяву Блументаля щодо того, що система дотримання експортних обмежень компаніями «більше схожа на сито, ніж на бар’єр», відкинув сенатор від Республіканської партії Рон Джонсон.

Він поклав провину на адміністрацію президента США Джо Байдена у створенні «неефективної системи санкцій». Джонсон закликав не покладати провину на те, що санкції неефективні, на компанії, а зосередити зусилля на припиненні війни.

«Цю війну треба зупинити, — каже Джонсон. — Ця війна не повинна була початись і вона могла закінчитись набагато раніше шляхом перемовин. Треба фокусуватись на цьому, а не карати приватні компанії, перед якими стоїть достатньо складне завдання, на яке вони не очікували».

Представники компаній наголосили: вони дотримуються санкцій і за власною ініціативою запроваджують перестороги, навіть якщо цього не вимагає закон, щоб їхні товари не потрапили до російської зброї.

Представники присутніх компаній вказали, що більшість тих компонентів, які, за їхніми даними, виявляли на полі бою в Україні, це базові мікрочипи, що не підпадають під експортні обмеження і були вироблені до початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

«Те, що, як ми бачимо, знаходять на полі бою, це товари подвійного призначення, що не підпадають під експортні обмеження чи експортні адміністративні регуляції (EAR). Це товари дуже базового рівня», — сказала віцепрезидентка компанії Analog Devices Мішель Стаут. Компоненти дуже базові і «ми виробляємо десятки мільярдів компонентів щороку, вони надзвичайно поширені», — додала Шеннон Томпсон з Texas Instruments.

Схожими оцінками поділилась і віцепрезидентка AMD Тіффані Скаррі, яка вказала, що ті чипи та зображення компонентів їхньої компанії, які вони отримують від неурядової організації Conflict Armament Research Group, а також журналістів-розслідувачів з поля бою «є дуже старими, щонайменше коли йдеться про товари AMD». «Ми ще не знайшли нових чипів, лише вироблені до санкцій», — каже Скаррі і додає, що тим компонентам 5-15 років.

Віцепрезидент Intel Джефф Ріттнер підтверджує: «В кожному випадку, товари, про які ми бачимо повідомлення, і які ми бачимо на фото — старі. Їм по 5-10 років».

Блументаль у відповідь висловив сумнів в тому, що нові чипи не потрапляють до Росії, і послався на інформацію України: «Українська влада дала мені 900 сторінок документів. вони мені сказали: «Це — нові чипи». Це нова електроніка, нові технології. Росіяни не покладаються на чипи 15-річної давнини, щоб виготовити свої найсучасніші, найсмертоносніші гіперзвукові ракети, наприклад».

Він закликав компанії не лише реагувати на запити відстежувати той чи інший мікрочип, а надіслати делегації до України, щоб власноруч дослідити докази. «Я б хотів, щоб ви подивились на ці документи, щоб ви послали команди туди, щоб ви не говорили мені про свої думки на основі лише декількох запитів про відстежування», — заявив Блументаль.

Перевірки: забагато чи замало?

Блументаль закликав компанії США взяти на себе додаткові зобов’язання зі збільшення контролю над постачаннями мікрочипів, а також аудит продажів через інші країни, як-то Туреччина, Казахстан, Грузія, кількість транзакцій через які збільшилась.

Представники компаній запевнили, що проводять регулярні перевірки дотримання експортних обмежень, включаючи дані своїх дистриб’юторів. Щодо обходу обмежень через інші країни, Intel, AMD, Analog вказали, що посилили нагляд за продаж до країн підвищеного ризику, звідки збільшились надходження чипів до Росії. TI вказує: компанія не знайшла жодних доказів, що їхні товари йдуть до Росії.

Джонсон висловив сумнів в тому, що зростання аудиту буде ефективним.

А от Еліна Рибакова, дослідниця Київської школи економіки, яка свідчила в Сенаті у попередніх слуханнях на цю тему в лютому, вважає збільшення аудиту недостатнім.

«Зобов’язання американських компаній почати аудит своїх дистриб’юторів — недостатнє. Путін — загроза для американської безпеки», — твітує дослідниця.

Блументаль підсумував: ці та попередні слухання в американському Сенаті змусили компанії в США привернути більше уваги співпраці з неурядовими організаціями, які виявляють компоненти американського виробництва в російській зброї, знайденій на полі бою в Україні.