Цілями ATACMS є не лише військові аеродроми — Міноборони

Про це він написав у матеріалі для Інтерфакс-Україна.

«Поки ми обговорювали з партнерами необхідність зняття бар’єрів на застосування далекобійної зброї, росіяни передислокували літаки углиб країни, за межі досяжності, наприклад ATACMS. Саме тому, дехто на заході вважає, що їхнє застосування буде малоефективним», — написав він.

Гаврилюк наголосив, що радіус дії ATACMS дозволяє вражати не лише військові аеродроми ворога, а й арсенали, бази, склади. Таким чином, до лінії фронту в Україні росіяни б постачали менше зброї, боєприпасів і техніки.

«Відповідь на запитання мільйонів українців: «коли закінчиться війна?», насправді проста — тоді, коли Росія не зможе її продовжувати. А це залежить передусім від українського солдата та сильних рішень союзників. Україна має право на захист. Щоб відкинути кремлівські війська нам бракує зброї. Тому ми змушені стояти в обороні. Тому ми повторюємо – нам потрібно більше ресурсів. І не лише для захисту», — наголосив заступник міністра оборони.

Гаврилюк акцентував, що Київ пропонує союзникам купувати зброю для ЗСУ в українських виробників.

«​​Водночас, ми наполегливо просимо партнерів невідкладно допомогти пришвидшити розвиток та наростити обсяги виробництва ракет, далекобійних дронів, роботизованих комплексів, систем РЕБ та іншого озброєння на українських підприємствах», — додав він.