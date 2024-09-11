Ціна на російську нафту наблизилася до 60 доларів за барель

Зниження цін на нафту призвело до падіння нафтових доходів Росії до семимісячного мінімуму.

Про це повідомляє Bloomberg.

Падіння світових цін а нафту підштовхує російську нафту впритул до позначки 60 дол за барель.

Це також призвело до того, що доходи Росії від продажу нафти впали до найнижчого рівня з лютого, що підкреслює виклики, з якими стикається Москва через послаблення світового ринку.

60 дол/барель – це рівень, який «Велика сімка» прагнула встановити для Кремля як покарання за вторгнення в Україну.

Чотиритижневі середні обсяги сирої нафти впали до 3,13 млн барелів на день цього тижня, знизившись на 30 тис барелів на день порівняно з попереднім періодом.

Тижневі постачання, які набагато мінливіші, рухалися в протилежному напрямку, збільшившись приблизно на 40 тис барелів на день

Щоденне постачання російської сирої нафти морем за тиждень, що закінчився 8 вересня, зросло приблизно на 40 тис барелів до 3,14 млн.

Загалом обсяг постачання сирої нафти цього року приблизно на 45 000 барелів на день нижче за середній показник за весь 2023 рік.

Валова вартість експорту сирої нафти з Росії впала до 1,44 млрд дол за сім днів до 8 вересня з 1,52 млрд дол за період до 1 вересня. Невелике збільшення щотижневих потоків компенсувалося падінням цін на основні потоки сирої нафти з РФ. Це призвело до того, що щотижнева вартість закордонних постачань досягла найнижчого рівня із січня.

Середній дохід за чотири тижні впав до найнижчого рівня з лютого близько 1,51 млрд дол на тиждень. Середнього піку за чотири тижні — 2,17 млрд дол на тиждень – було досягнуто в період до 19 червня 2022 року.