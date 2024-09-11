Експремʼєр Нідерландів Рютте 1 жовтня стане новим генсеком НАТО

Про це йдеться на сайті НАТО.

Відомо, що церемонія розпочнеться о 09:00 за місцевим часом. У її межах Столтенберг і Рютте разом покладуть вінки й квіти, після чого триватиме офіційна передача повноважень генсека Північноатлантичного альянсу. Потім Марк Рютте проведе першу пресконференцію в новому статусі.

Єнс Столтенберг обіймає посаду генсека НАТО з жовтня 2014 року, а термін перебування його на цій посаді завершиться 1 жовтня.

Що відомо про політичну кар’єру Марка Рютте

Під час навчання у Лейденському університеті Марк Рютте брав участь у діяльності молодіжного крила «Народної партії за свободу і демократію», і відразу після закінчення навчання поринув у політичну діяльність, яку суміщав із викладацькою роботою.

У 2006 році його обрали новим лідером партії. А вже через рік він потрапив до парламенту Нідерландів.

У 2010 році королева Нідерландів Беатрікс призначила Марка Рютте прем’єр-міністром країни. У цьому кріслі він просидів рекордних 14 років, очолював чотири різні коаліційні уряди. 7 липня 2023 року його уряд подав у відставку. Тоді Марк Рютте оголосив, що не буде очолювати свою партію на дочасних виборах і що йде з політики.