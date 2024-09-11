Напад на ветерана війни з РФ у Смілі на Черкащині: правоохоронці затримали підозрюваного

Про це повідомляє Національна поліція України.

Правоохоронці встановили, що 28-річний чоловік переховувався від поліції в одному з готелів на території Черкаської області.

«Наразі він затриманий за участі спецпризначенців поліції. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід — слідство за погодженням з прокуратурою клопоче про обрання тримання під вартою», — йдеться у повідомленні.

Водночас поліція провела обшуки за місцем проживання підозрюваного, де, попередньо, знайшли наркотичний засіб та зброю.

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

За результатами слідчих дій слідством додатково внесені відомості до ЄРДР за фактом незаконного зберігання зброї та наркотиків (за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України).

Також за фактом побиття ветерана у місті Сміла на Черкащині поліція проводить розслідування кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 296 ККУ (Хуліганство, вчинене групою осіб) та ч. 4 ст. 189 КМУ (Вимагання), за якими фігуранту 10 вересня було оголошено про підозру в процесуальному порядку.

Раніше Офіс генпрокурора й Нацполіція повідомляли, що фігуранта, який переховується від слідства, оголосили в розшук. Водночас до суду направили клопотання про затримання підозрюваного і доставлення до суду для обрання запобіжного заходу.

«За процесуального керівництва Смілянської окружної прокуратури Черкаської області повідомлено про підозру місцевому жителю, який побив військовослужбовця. Йому інкриміновано вимагання та хуліганство (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296 КК України)», — написали в Офісі генпрокурора.

Санкція статті передбачає до 12 років за ґратами.

Також у Нацполіції повідомили, що керівника відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції відсторонили від виконання обов’язків.

«Під час допиту свідків у рамках розслідування кримінального провадження за фактом побиття колишнього військовослужбовця у Смілі на Черкащині слідчі встановили, що зловмисник вимагав від ветерана гроші за номерні знаки транспортного засобу, які він зняв з його автомобіля», — йдеться в матеріалі.

Раніше поліція Черкаської області повідомила, що конфлікт стався 3 вересня неподалік села Ротмистрівка Черкаської області. Відомо, що напередодні інциденту в одному з авто їхали батьки колишнього військовослужбовця, в іншому — жителі Сміли. Конфлікт виник через те, що один із водіїв створив аварійну ситуацію.

«Про те, що сталося, батьки розповіли сину — колишньому військовому, а також вказали, що бачили автомобіль, який їх «підрізав» у селі Ташлик. Тож син вирішив розібратися з водієм, втім, приїхавши на місце, водія не виявив», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що колишній військовий зняв із транспортного засобу державний номерний знак і написав у соціальній мережі допис з проханням допомогти йому встановити власника.

«Побачивши інформацію у соцмережах, водій Hyundai зв’язався з чоловіком і призначив йому зустріч, у ході якої конфлікт між ними переріс у бійку», — повідомили у поліції.

Повідомляється, що у медичному закладі 37-річний чоловік відмовився від госпіталізації. Спілкуючись з поліцейськими, ексвійськовий вказав, що претензій ні до кого не має та написав зустрічну заяву, в якій просив не проводити подальші дії й припинити розгляд справи. Проте пізніше він все ж таки погодився написати заяву щодо нанесення йому тілесних ушкоджень.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування можлива додаткова кваліфікація події.

Крім цього правоохоронці почали службове розслідування щодо дій працівників поліції під керівництвом Головного управління Національної поліції в Черкаській області.