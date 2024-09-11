 
«  
  »

Повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права, — Ердоган

Про це він повідомив у своєму відеозверненні до учасників Кримської платформи, передає Anadolu.

«Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України залишається непохитною. Повернення Криму до складу України є вимогою міжнародного права», — сказав президент Туреччини.

Водночас Ердоган підкреслив, що анексія Росією Криму, проти якої Анкара була проти з першого дня, «поглибила пережитий біль» кримських татар, які пережили депортацію 80 років тому.

Він додав, забезпечення безпеки та добробуту кримських татар є одним із пріоритетів зовнішньої політики Туреччини.

«Я хотів би ще раз висловити своє задоволення правовими нормами, започаткованими українським урядом для зміцнення прав Криму та кримських татар», — сказав Ердоган, додавши, що вони мають право жити безпечним і мирним життям на своїй батьківщині.

«Приємно, що в червні після майже трирічного полону звільнили заступника голови Національної асамблеї кримських татар Нарімана Джеляла. Ми сподіваємося на якнайшвидше звільнення всіх кримських татар, у тому числі братів Асана та Азіза Ахтемових», — наголосив турецький президент.

11 сентября, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  