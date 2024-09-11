Повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права, — Ердоган

Про це він повідомив у своєму відеозверненні до учасників Кримської платформи, передає Anadolu.

«Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України залишається непохитною. Повернення Криму до складу України є вимогою міжнародного права», — сказав президент Туреччини.

Водночас Ердоган підкреслив, що анексія Росією Криму, проти якої Анкара була проти з першого дня, «поглибила пережитий біль» кримських татар, які пережили депортацію 80 років тому.

Він додав, забезпечення безпеки та добробуту кримських татар є одним із пріоритетів зовнішньої політики Туреччини.

«Я хотів би ще раз висловити своє задоволення правовими нормами, започаткованими українським урядом для зміцнення прав Криму та кримських татар», — сказав Ердоган, додавши, що вони мають право жити безпечним і мирним життям на своїй батьківщині.

«Приємно, що в червні після майже трирічного полону звільнили заступника голови Національної асамблеї кримських татар Нарімана Джеляла. Ми сподіваємося на якнайшвидше звільнення всіх кримських татар, у тому числі братів Асана та Азіза Ахтемових», — наголосив турецький президент.