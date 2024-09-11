Республіканці закликали Байдена зняти обмеження на удари України по цілях у РФ

Група республіканців Палати представників США закликала Білий дім зняти обмеження на використання Україною американської далекобійної зброї, зокрема ракет ATACMS, вглиб території Росії «Європейська правда» з посиланням на заяву на сайті комітету

Звернення підписали очільник комітету із закордонних справ Майкл Маккол, голова комітету у справах збройних сил Майк Роджерс, голова постійного комітету з розвідки Майк Тернер, голова підкомітету комітету закордонних справ у справах Європи Том Кін, голова підкомітету з асигнувань на оборону Кен Калверт та уповноважений Гельсінської комісії Річард Гадсон.

Вони закликають Білий дім зняти обмеження на застосування Україною американської далекобійної зброї, зокрема ракет ATACMS, вглиб території Росії.

«Беззмістовні обмеження, встановлені адміністрацією Байдена-Гарріс, у поєднанні з довготривалим сповільненням затвердження і постачання критично важливої зброї, перешкоджають спроможності України довести цю війну до переможного завершення… Давно настав час для того, щоб адміністрація змінила курс і зняла обмеження, які ще лишаються, щодо застосування Україною американської зброї по легітимних військових цілях на території Росії», – заявили члени Конгресу.

Вони наголосили, що зі статусом-кво росіяни мають «захищену зону», де можуть спокійно тримати своє озброєння і завдавати звідти ударів по території України.