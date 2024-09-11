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РФ за добу війни в Україні втратила 1140 військових

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 628 930 (+1140) осіб,
  • танків ‒ 8642 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16 938 (+13) од,
  • артилерійських систем – 17 936 (+56) од,
  • РСЗВ – 1182 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 943 (+1) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 990 (+57),
  • крилаті ракети ‒ 2591 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24 388 (+58) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3059 (+6) од.
11 сентября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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