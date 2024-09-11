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Напад на ветерана війни з РФ у Смілі на Черкащині: правоохоронці затримали підозрюваного Міноборони Британії: Чим довше ЗСУ утримують Курські території, тим слабшим стає Путін » РФ за добу війни в Україні втратила 1140 військових Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1140 військових. Сили оборони ліквідували 56 артилерійських систем і 57 дронів ворога Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 628 930 (+1140) осіб,

танків ‒ 8642 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 16 938 (+13) од,

артилерійських систем – 17 936 (+56) од,

РСЗВ – 1182 (+2) од,

засоби ППО ‒ 943 (+1) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 990 (+57),

крилаті ракети ‒ 2591 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24 388 (+58) од,

спеціальна техніка ‒ 3059 (+6) од.