ЄС на пів року продовжила персональні санкції у відповідь на російську агресію проти України

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

У ЄС нагадали, що ці чинні санкції передбачають обмеження поїздок фізичних осіб, блокування їхніх активів та заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів фізичним та юридичним особам, які є у переліку.

Наголошується, що санкції застосовуватимуться проти понад 2,2 тис. фізичних та юридичних осіб, «багато з яких запроваджені у відповідь на триваючу, невиправдану та неспровоковану військову агресію Росії проти України».

Водночас Європейська рада вирішити не поновлювати дію обмежень для двох осіб, а також забрати з переліку пʼятьох померлих осіб.

«Після 24 лютого 2022 року, у відповідь на військову агресію Росії проти України, ЄС масово розширив санкції проти Росії з метою значного ослаблення економічної бази Росії, позбавивши її критичних технологій і ринків, а також значно обмеживши її здатність вести війну. 27 червня 2024 року Європейська рада дійшла висновків, у яких підтвердила постійну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і підтвердила непохитну прихильність ЄС до надання постійної політичної, фінансової, економічної, гуманітарної, військової та дипломатичної підтримки Україні та її народу стільки, скільки потрібно і настільки інтенсивно, наскільки це необхідно», — резюмували в матеріалі.