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«Без нових умов»: ХАМАС заявляє про готовність припинити вогонь у Газі

Про це повідомляє Reuters.

Так, у заяві бойовиків йдеться, що переговорна група на чолі з високопоставленим чиновником Халілом аль-Хайя зустрілася в середу з посередниками, зокрема прем’єр-міністром Катару шейхом Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані та головою розвідки Єгипту Аббасом Камелем в Досі, щоб обговорити останні події в Газі.

Зазначається, що переговори поки що не досягли будь-якої угоди. Проблема, що залишається, включає контроль над Філадельфійським коридором — ділянкою землі на кордоні Гази з Єгиптом.

12 сентября, 2024 | Category: Израиль, Новини українською, Новости

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