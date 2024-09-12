Іран міг передати РФ 220 балістичних ракет

Про це пише Sky News із посиланням на супутникові знімки та неназване українське джерело.

Так, за даними джерела видання, судно Port Olya 3 переправило близько 220 балістичних ракет малої дальності через Каспійське море до Росії, аби потім використовувати їх у війні проти України.

Також джерело видання додало, що судно прибуло в російський порт 4 вересня.

Супутникові знімки, які проаналізувала команда Sky News Data & Forensics, показують судно того дня в порту «Оля» в районі Астрахані, на півдні Росії, біля Каспійського моря.

Як зазначають у Sky News, дані відстеження суден показують, що Port Olya 3 був в іранському порту Амірабад всього за шість днів до цього, 29 серпня.

За словами українського джерела, після прибуття до Росії балістичні ракети Fateh-360 завантажили у великий вантажний поїзд.

Зображення судна в порту супутник Maxar зробив 4 вересня.

Фото: Maxar

Два дні по тому інший супутниковий знімок показує, що судно покинуло порт.Автори додають, що з 29 серпня дані про місцеперебування судна не передавалися. Також зазначають, що кораблі регулярно вимикають трекінг, щоб приховати пересування.