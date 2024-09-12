Кінопремія «Золота Дзиґа» оголосила переможців: 8 нагород у «Ля Палісіади» та 6 у «Довбуша»

Про це повідомили у facebook Української кіноакадемії.

11 вересня відбулася церемонія вручення 8-ї національної кінопремії «Золота Дзиґа». Нагороду за найкращий фільм отримала документальна стрічка Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі». Фільм про 20 днів облоги росіянами українського портового міста здобув також перемогу в номінації «Найкращий документальний фільм».

Загалом тріумфатором «Золотої Дзиґи» став фільм «Ля Палісіада», здобувши перемогу у 8 номінаціях. Філіп Сотниченко, для якого стрічка стала повнометражним дебютом, отримав 3 статуетки: за найкращу режисерську роботу (ім. Ю.Г. Іллєнка), найкращий сценарій і найкращий монтаж.

Іронічний детектив приніс також перемогу актору Новрузу Пашаєву за найкращу чоловічу роль та акторці Олені Мамчур за найкращу жіночу роль другого плану.

Також «Ля Палісіада» перемогла в номінаціях «Найкращий звук» (Сергій Авдєєв), «Найкращі спеціальні ефекти» (Олексій Кудима) та «Найкраща пісня» (авторка музики та слів для композиції «Черепаха Аха» Ганна Чубач).

«Ля Палісіада» розповідає про часи 1996 року, за 5 місяців до мораторію на смертну кару. Двоє старих друзів, детектив міліції та судовий психіатр, розслідують убивство свого колеги. Колись давно вони обидва були закохані у вдову загиблого. Занурені в заплутану справу і у давно забуті спогади, вони створюють майбутнє, в якому мають жити їхні діти, успадкувавши нереалізовані прагнення батьків.

Другим за кількістю нагород — 6 — став історичний фільм Олеся Саніна «Довбуш». Стрічку відзначили за найкращу музику (Алла Загайкевич, Олександр Чорний), найкращу операторську роботу (Сергій Михальчук), найкращу чоловічу роль другого плану (Олексій Гнатковський), найкращу роботу художника-постановника (Юрій Григорович, Олександра Дробот), найкращий грим (Ірина Солодовська) та найкращий дизайн костюмів (Гала Отенко, Марія Керо).

Найкращим короткометражним ігровим фільмом (ім. Ю.А. Мінзянова) стала стрічка Владлена Одуденка «Жива». Її продюсували Валентин Васянович, Володимир Яценко та Анна Яценко. Перемогу в номінації «Найкращий короткометражний документальний фільм» отримав «Чорнобиль 22» (режисер Олексій Радинський, продюсерка Люба Кнорозок). Найкращим анімаційним фільмом назвали «Маріуполь. Сто ночей», продюсера Андрія Палатного і режисерки Софії Мельник.

Найкращим серіалом став «Перевізниця», продюсерами якого виступили Євген Тунік (він же режисер), Анастасія Батаєва-Докаленко, Людмила Семчук, Катерина Шевелюк.

Статуетку за найкращу жіночу роль отримала Анастасія Карпенко за фільм «Як там Катя?».

Премію за внесок у розвиток українського кінематографа вручили кінокритику, кінознавцю й кіносценаристу, колишньому голові Національної спілки кінематографістів України Сергію Тримбачу.

Цього року стрічка «20 днів у Маріуполі» принесла перший в історії нашої держави «Оскар» для України. Фільм переміг у номінації «Найкращий повнометражний документальний фільм».

Цього року на «Оскар» від України претендуватиме «Ля Палісіада» режисера Філіпа Сотниченка.