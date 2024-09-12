Литва закликає збивати російські цілі після нещодавнього падіння БПЛА у Латвії

Про це повідомляє LRT.

«Повітряна поліція повинна не тільки патрулювати, але й, якщо це необхідно, якщо це можливо, якщо дозволяє час, скоротити ланцюжок прийняття рішень на рівні НАТО, щоб вони могли негайно злетіти та знищити безпілотники», — сказав Кащюнас.

За його словами, якщо радари виявляють, що безпілотник може зайти на територію країни НАТО, інформація повинна бути швидко передана в штаб-квартиру.

«Штаб НАТО оцінює ситуацію, щоб визначити, чи є достатні докази того, що це ворожий дрон, а не інший літальний апарат, що заблукав, і тоді швидко ухвалюється рішення про підняття літаків повітряної поліції. Цей алгоритм потрібно прискорити», — додав Кащюнас.