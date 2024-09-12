З анонсованого «Гігавата Зеленського» побудовано близько 60 МВт

З анонсованого «Гігавата Зеленського» в Україні побудовано лише близько 60 МВт.

Про це в інтерв’ю ЕП розповів колишній очільник «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, що на початку вересня міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що Україні вже встановлено сотні МВт потужностей з анонсованого Зеленським 1 ГВт генерації на 2024 рік.

«У мене інші дані. Можливо, за останні 2-3 дні побудувалися сотні, але я, наприклад, знаю цифру порядку 60 МВт», — зазначив ексочільник «Укренерго».

На уточнююче питання, що йдеться про період з моменту виникнення терміну «Гігават Зеленського», Кудрицький зазначив: «Це взагалі. З яких одна станція підключалася півтора року. Друга, наскільки я знаю, введена нещодавно в роботу».