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З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 630 тис. військових

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 630 200 (+1270) осіб,
  • танків ‒ 8653 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16 955 (+17) од,
  • артилерійських систем – 18 009 (+73) од,
  • РСЗВ – 1184 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 945 (+2) од,
  • літаків – 369 (+1) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 033 (+43),
  • крилаті ракети ‒ 2591 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24 481 (+93) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3061 (+2) од.

Дані уточнюються.

12 сентября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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