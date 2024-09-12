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«Без нових умов»: ХАМАС заявляє про готовність припинити вогонь у Газі Українська енергосистема зазнала більш як $1 млрд збитків через обстріли РФ » З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 630 тис. військових Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1270 військових. Сили оборони ліквідували літак і 11 танків ворога Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 630 200 (+1270) осіб,

танків ‒ 8653 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 16 955 (+17) од,

артилерійських систем – 18 009 (+73) од,

РСЗВ – 1184 (+2) од,

засоби ППО ‒ 945 (+2) од,

літаків – 369 (+1) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 033 (+43),

крилаті ракети ‒ 2591 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24 481 (+93) од,

спеціальна техніка ‒ 3061 (+2) од. Дані уточнюються.