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За три дні українці зробили понад 400 тисяч пропозицій шлюбу в Дії

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, лише за перші 24 години було заброньовано дати шлюбів на 2 місяці вперед.

За перші ж три дні роботи послуги користувачі зробили 416 133 пропозиції укласти шлюб. Утім позитивних відповідей лише 49 282.

Федоров також розповів, що заяви про шлюб подали 1247 пар. А від запуску бета-версії 197 пар уже одружилися.

«Цифровізація не лише спрощує життя, а й допомагає створювати сім’ї», — резюмував міністр цифрової трансформації.

12 сентября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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