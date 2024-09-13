Країни ЄС стурбували плани МВФ відновити взаємодію з РФ: економічна допомога Путіну

Низку країн Європейського Союзу стурбувало рішення голови Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої щодо плану взаємодії з Росією вперше після повномасштабного вторгнення в Україну — Bloomberg

На зустрічі послів ЄС у середу Франція, Бельгія і Польща, а також кілька країн Балтії та Північної Європи заявили, що вони здивовані рішенням МВФ на початку цього місяця відновити щорічні економічні огляди з Москвою, за словами людей, знайомих з цим питанням.

Представник Литви заявив, що його країна планує підняти це питання безпосередньо з Георгієвою під час обідньої зустрічі в п’ятницю в Будапешті з європейськими міністрами фінансів, повідомили джерела.

Дипломат додав, що вони бачать у цьому кроці пропозицію Володимиру Путіну економічної допомоги і видимість легітимності, в той час як ЄС і США прагнуть ізолювати Росію.

Представник Литви також заявив під час зустрічі в середу, що перша місія великої міжнародної організації до Росії після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року може бути використана Москвою як пропаганда, щоб показати, що її міжнародна ізоляція послаблюється.

Міністри фінансів країн Північної Європи та Балтії, а також Польщі надіслати лист Георгієвій, висловлюючи занепокоєння процесом, який, як стверджують, веде до нормалізації відносин з Москвою.

Раніше цього тижня МВФ заявив, що відновлює щорічні огляди економіки Росії, оскільки економічна ситуація в регіоні є «більш стабільною», ніж раніше. Цей огляд, відомий як оцінка за статтею IV, є «взаємним зобов’язанням» фонду та його членів.

«Оцінка за статтею IV – це не опція, а інституційне зобов’язання фонду, яке виконується в інтересах усіх членів», – йдеться у відповіді МВФ.

МВФ заявив, що його співробітники розпочнуть онлайн-переговори з російською владою 16 вересня, а потім відвідають країну для особистих зустрічей. За словами співрозмовників, цей візит має розпочатися 1 жовтня, а один з них додав, що МВФ намагався переконати Росію провести зустрічі в третій країні.