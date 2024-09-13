Нідерланди передали радар для Patriot Україні та відправлять три пускові установки

Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс, пише De Gelderlander.

Брекельманс зазначив, що Нідерланди нещодавно відправили радар для Patriot, а три пускові установки будуть передані найближчим часом. Водночас він додав, що інші країни досі шукають інші компоненти для передачі повної системи Patriot.

«Ми все ще працюємо над цим», — сказав міністр та додав, що з цього приводу тривають дискусії з «кількома партнерами».

У міністерстві оборони зазначили, що вони нещодавно дізналися про те, що «зобов’язання одного з союзників не виконується», але не назвали країну, про яку йдеться.