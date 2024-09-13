Прогноз погоди на вихідні 14–15 вересня: осінь приходить із заходу

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних у більшості регіонів України буде теплою, але у західних областях прогнозуються дощі з грозами та відчутне зниження температури повітря.

Погода в суботу 14 вересня

У суботу на більшій частині території України очікується по-літньому тепла погода. На півдні, сході та південному сході термометри покажуть +28…+30 °С (уночі — +17…+20 °С), у центрі та на півночі — +26…+28 °С (уночі — +16…+18 °С). На заході країни буде помітно прохолодніше — до +16…+18 ° С (уночі — +15…+17 °С), а на Закарпатті похолодає до +13…+15 °С (уночі — +9…+11 °С).

Без опадів обійдеться лише на сході країни, в Запорізькій, Херсонській і Дніпропетровській областях. У центральних, південних і північних регіонах можливі короткочасні дощі з грозами, на заході країни очікуються сильні дощі з грозами.

Погода в неділю 15 вересня

У більшості регіонів країни буде тепло. У Миколаївській, Херсонській, східних і південно-східних областях повітря прогріється до +27…+30 °С (уночі — +18…+20 °С), на півночі та в центрі — до +26…+28 °С (уночі — +16…+18 °С). Тут очікується мінлива хмарність без опадів, короткочасні дощі можливі лише в Миколаївській області.

У Житомирській, Вінницькій, Одеській і центральних областях стовпчики термометрів піднімуться максимум до +22 °С (уночі — до +17…+19 °С). У цих регіонах можливі короткочасні дощі, а на Вінниччині — зливи.

У західних областях термометри покажуть +18…+20 °С (уночі — +11…+13 °С), на Львівщині та Закарпатті — +15…+18 °С (уночі — +9…+11 °С). Небо буде хмарним, висока ймовірність дощів.

Погода у понеділок 16 вересня

Новий тиждень розпочнеться з мінливої хмарності у більшості областей. Короткочасні дощі пройдуть лише в західних та Одеській областях. Найпрохолодніша погода на початку тижня буде в Закарпатській та Івано-Франківській областях — +13…+16 °С (уночі — +8…+10 °С). У решті західних областей очікується +16…+18 °С (уночі — +10…+13 °С). У центрі та на півночі країни денна температура повітря становитиме +23…+26 °С (уночі — +15…+18 °С), на півдні та сході — +25…+27 °С (уночі — +18…+20 °С).

Народні прикмети та вірування

Дощі 14 вересня віщували дощову осінь, сонячна та ясна погода — тепло аж до середини грудня. Павутиння в повітрі та на деревах вважалося вірною ознакою теплої та затяжної осені.

Якщо вранці 15 вересня на траві та кущах було багато роси, наші предки чекали на ясну і теплу осінь. А дощ цього дня обіцяв морозну зиму.