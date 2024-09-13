Росіяни зіштовхнуться зі значними труднощами на Курщині – ISW

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують на незначні просування російських військ у Курській області в районах, які Сили оборони контролюють не повністю, і зіткнуться з більшими труднощами при подальших спробах контратак у підконтрольних українським силам районах.

«Російські війська продовжували контратакувати по всьому українському виступу в Курській області 12 вересня, але досягли лише незначних успіхів, ймовірно, через продовження українських наступальних операцій та оборонних контратак у цьому районі».

Деталі: Геолокаційні кадри, опубліковані 12 вересня, вказують на те, що російські війська досягли незначних успіхів на захід від Вишнівки (на південний захід від Кореневого) і на півночі Краснооктябрського (на південний захід від Кореневого).

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили 10 населених пунктів на південь і південний захід від Кореневого з моменту початку контратак в ніч з 10 на 11 вересня, включаючи Апанасівку, Бяхово, Вишневку, Вікторівку, Незапне, Гордіївку, Краснооктябрське, Обухівку, Снагость і 10-й Жовтень.

Аналітики зазначають, що всі ці населені пункти знаходяться в межах існуючої заявленого рубежу російського просування, і ISW поки що не бачив візуального підтвердження того, що російські війська відбили будь-який з цих населених пунктів, окрім частин Снагостя та Краснооктябрьського.

Геолокаційні кадри, опубліковані 12 вересня, вказують на те, що українська піхота просунулася через кордон у Тьоткіно (близько 40 км на південний захід від нинішньої української лінії фронту в Курській області).

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 12 вересня, свідчать, що українська бронетехніка і піхота безперешкодно обходять російські протитанкові загородження «Зуби дракона» на російсько-українському кордоні на південний захід від Нового Путі (на південний захід від Глушково), що свідчить про те, що українські війська просунулися в цьому районі, і що російські війська не були готові використати ці загородження для відбиття транскордонних українських атак.

Російські джерела стверджують, що українські сили продовжують наступати в районі населених пунктів Новий Путь, Медвеже (на південний схід від Глушково), Снагость, Ольговка (на схід від Коренево) і Фанасєєвка (на південний схід від Суджі).

Дослівно: «Російські війська просунулися в районах Курської області, які українські війська ще не повністю контролюють і не намагаються контролювати, і російські війська, ймовірно, зіткнуться з більшими труднощами при подальшому просуванні в райони, які контролюються українськими військами».

«Українські сили не намагалися закріпитися повсюдно на своєму виступі в Курській області, і цілком ймовірно, що Сили оборони мали менше консолідованих позицій у передових районах на краях виступу, куди нещодавно просунулися російські війська».

«Російські контратаки проти краще підготовлених і укріплених позицій на території, яку контролюють українські війська, ймовірно, будуть набагато менш успішними, ніж контратаки, які російські війська розпочали 10-11 вересня».

Ключові висновки ISW за 12 вересня: