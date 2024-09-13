Україна повернула з полону 49 військових та цивільних

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«49 українців і українок удома. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди», — написав Зеленський.

Зокрема, серед звільнених з полону частина захисників і захисниць Азовсталі, а також Герой України, військовий медик Віктор Івчук. Крім того, до України повернули кримську татарку Леніє Умєрову, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька.

Президент подякував українській команді, яка забезпечує звільнення полонених і заручників з російського полону, а також військовим, які поповнюють обмінний фонд для України.

«Всі наші воїни, які беруть у полон російського окупанта, усі наші служби, які знешкоджують російських диверсантів і колаборантів, наближають звільнення наших людей. Маємо повернути додому всіх наших — і воїнів, і цивільних», — написав Зеленський.

Як повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, сьогодні відбувся 56-й обмін військовополонених. Загалом від початку повномасштабного вторгнення до України повернули 3569 людей.