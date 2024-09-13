Україна замовила трансформаторів більше, ніж уся потужність споживання Польщі

Україна замовила вже більше трансформаторів, ніж уся потужність споживання Польщі.
Про це розповів колишній очільник НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв’ю ЕП.
Так, енергетиками було замовлено стільки трансформаторів, скільки було до перших обстрілів.
«За трансформатори можете не переживати. Їх є більше, ніж уся потужність споживання Польщі», — зазначив він.
Він додав, що через атаки РФ Україна втратила половину генерації, тому важливо сфокусуватися на захисті вцілілого на електростанціях і посилювати цей захист.
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