Україна замовила трансформаторів більше, ніж уся потужність споживання Польщі

Україна замовила вже більше трансформаторів, ніж уся потужність споживання Польщі.

Про це розповів колишній очільник НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв’ю ЕП.

Так, енергетиками було замовлено стільки трансформаторів, скільки було до перших обстрілів.

«За трансформатори можете не переживати. Їх є більше, ніж уся потужність споживання Польщі», — зазначив він.

Він додав, що через атаки РФ Україна втратила половину генерації, тому важливо сфокусуватися на захисті вцілілого на електростанціях і посилювати цей захист.