Україна збиває 35% шахедів із ПЗРК, їх та інших ППО і ракет потрібно більше — Зеленський

Українські сили збивають 35% шахедів із переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК), проте потрібно більше їх, інших систем ППО і ракет, заявив президент України Володимир Зеленський.

«Ми використовуємо різні види ПЗРК на полі бою. 35% усіх шахедів, ось вам наша аналітика, і вона точна, тому що ми побудували цифровий майданчик усіх шахедів, усіх дронів, які Росія використовувала по нас, по нашій цивільній інфраструктурі, 35% ми збили з ПЗРК», — сказав Зеленський на ХХ зустрічі Ялтинської Європейської стратегії (YES).

Водночас президент зазначив, що в Україні є дефіцит артилерії, яка залежить від імпорту і від допомоги партнерів, окрім цього, є складність із FPV-дронами. Зеленський додав, що в Україні є системи ППО Patriot, проте їх дуже недостатньо, «але, слава Богу, реальність більш позитивна, ніж офіційна інформація».

«І тут слава Богу і нашим командам, і нашим партнерам. Partiot, перш за все, або IRIS-T, або інші наші системи, HAWKS, і так далі, вони всі працюють, і важливо, щоб вони працювали з ракетами. Ракет постійно недостатньо», — наголосив Зеленський.