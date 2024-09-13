Володимир Зеленський оновив склад РНБО

Відповідний указ №627/2024 опублікували на сайті президента України.
Відтак, до складу Ради національної безпеки і оборони ввели міністра закордонних справ Андрія Сибігу та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна.
Також документом постановляється затвердити у персональному складі РНБО віцепрем’єр-міністерку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерку юстиції Ольгу Стефанішину.
Водночас відповідно до цього указу, зі складу РНБО виводять Олександра Камишіна та Дмитра Кулебу.
Указ набирає чинності з дня опублікування.
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