Країни ЄС стурбували плани МВФ відновити взаємодію з РФ: економічна допомога Путіну Прогноз погоди на вихідні 14–15 вересня: осінь приходить із заходу » Володимир Зеленський оновив склад РНБО Президент України Володимир Зеленський оновив склад Ради нацбезпеки та оборони Відповідний указ №627/2024 опублікували на сайті президента України. Відтак, до складу Ради національної безпеки і оборони ввели міністра закордонних справ Андрія Сибігу та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна. Також документом постановляється затвердити у персональному складі РНБО віцепрем’єр-міністерку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерку юстиції Ольгу Стефанішину. Водночас відповідно до цього указу, зі складу РНБО виводять Олександра Камишіна та Дмитра Кулебу. Указ набирає чинності з дня опублікування.