З іранськими ракетами РФ зможе бити по українських об’єктах біля лінії фронту – розвідка Британії

Постачання іранських балістичних ракет посилить здатність Росії завдавати високоточні удари по українських військових або цивільних об’єктах поблизу лінії фронту — розвідувальний огляд Міноборони Британії про російсько-українську війну, «Європейська правда»

Деталі: У розвідці нагадали, що нещодавно Іран поставив Росії балістичні ракети малої дальності Fath-360.

Вперше публічно продемонстрована у 2020 році, іранська ракета Fath-360 може доставити 150-кілограмову боєголовку на відстань 120 км із заявленою точністю менше 30 метрів. Вона може бути розгорнута на різних мобільних пускових установках, в тому числі на одній, здатній запускати до шести ракет.

Постачання іранських балістичних ракет доповнить і посилить здатність Росії завдавати високоточні удари по українських військових або цивільних об’єктах інфраструктури поблизу лінії фронту, а також дозволить Росії зберегти більшу частину свого потенціалу більшої дальності для використання проти цілей, розташованих в глибині України, вважає британська розвідка.

На сьогодні іранська військова допомога російській кампанії в Україні включає постачання сотень безпілотних літальних апаратів односторонньої дії, артилерійських боєприпасів і широку підтримку російському виробництву БПЛА всередині країни.