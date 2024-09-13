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За добу рф втратила на війні в Україні 1220 військових

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 631420 (+1220) осіб
  • танків ‒ 8671 (+18) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17003 (+48) од,
  • артилерійських систем ‒ 18061 (+52) од,
  • РСЗВ ‒ 1185 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 945 (+0) од,
  • літаків ‒ 369 (+0) од,
  • гелікоптерів ‒ 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 15113 (+80),
  • крилаті ракети ‒ 2591 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 24560 (+79) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3071 (+10)

В Генштабі зазначають, що дані уточнюються.

13 сентября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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