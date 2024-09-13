За добу рф втратила на війні в Україні 1220 військових

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 631420 (+1220) осіб
- танків ‒ 8671 (+18) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17003 (+48) од,
- артилерійських систем ‒ 18061 (+52) од,
- РСЗВ ‒ 1185 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 945 (+0) од,
- літаків ‒ 369 (+0) од,
- гелікоптерів ‒ 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 15113 (+80),
- крилаті ракети ‒ 2591 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 24560 (+79) од,
- спеціальна техніка ‒ 3071 (+10)
В Генштабі зазначають, що дані уточнюються.
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