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Росіяни зіштовхнуться зі значними труднощами на Курщині – ISW Зеленський: Росіяни почали контрнаступ на Курщині. Це – за нашим планом » За добу рф втратила на війні в Україні 1220 військових Протягом минулої доби армія РФ втратила на війні в Україні 1220 військових. Українські захисники знищили 18 ворожих танків та 48 бойових броньованих машин Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 631420 (+1220) осіб

танків ‒ 8671 (+18) од,

бойових броньованих машин ‒ 17003 (+48) од,

артилерійських систем ‒ 18061 (+52) од,

РСЗВ ‒ 1185 (+1) од,

засоби ППО ‒ 945 (+0) од,

літаків ‒ 369 (+0) од,

гелікоптерів ‒ 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 15113 (+80),

крилаті ракети ‒ 2591 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 24560 (+79) од,

спеціальна техніка ‒ 3071 (+10) В Генштабі зазначають, що дані уточнюються.