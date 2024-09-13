Зеленський: Росіяни почали контрнаступ на Курщині. Це – за нашим планом

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російські війська почали контрнаступальні дії в Курській області — глава держави на спільній пресконференції з литовським колегою Гітанасом Науседою в Києві 12 вересня, цитує «Інтерфакс-Україна»

«Росіяни почали контрнаступальні дії. Це йде за нашим українським планом».

Що передувало: 11 вересня моніторинговий проєкт Deep State повідомив, що ситуація на лівому фланзі українського угрупування у Курській області погіршилася, російські війська розпочали активні штурмові дії.