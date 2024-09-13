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Зеленський: Росіяни почали контрнаступ на Курщині. Це – за нашим планом

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російські війська почали контрнаступальні дії в Курській області —  глава держави на спільній пресконференції з литовським колегою Гітанасом Науседою в Києві 12 вересня, цитує «Інтерфакс-Україна»

«Росіяни почали контрнаступальні дії. Це йде за нашим українським планом».

Що передувало: 11 вересня моніторинговий проєкт Deep State повідомив, що ситуація на лівому фланзі українського угрупування у Курській області погіршилася, російські війська розпочали активні штурмові дії.

13 сентября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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