Зеленський заперечує помилковість Курської операції: Вона дала результати, на які розраховували

Завдяки Курській операції вдалося зупинити ворога на харківському напрямку й уповільнити просування росіян у Донецькій області, заявив президент України Володимир Зеленський.
«Всюди від сходу до півночі нашої держави готувалися плани зі створення відповідних буферних зон, а за того чи іншого бойового успіху вони (росіяни — ІФ-У) хотіли захоплювати центри цих регіонів. Ось що дала Курська операція, я вважаю, може, хтось очікував інших результатів, але вона дала ті результати, на які, чесно кажучи, ми розраховували. На Харківщині ворога зупинено, сповільнено їхній хід на Донеччину, там дуже важко і там до позитиву ще далеко», — сказав Зеленський на Ялтинській Європейській Стратегії (YES).
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