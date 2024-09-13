Нідерланди передали радар для Patriot Україні та відправлять три пускові установки З іранськими ракетами РФ зможе бити по українських об’єктах біля лінії фронту – розвідка Британії » Зеленський заперечує помилковість Курської операції: Вона дала результати, на які розраховували Завдяки Курській операції вдалося зупинити ворога на харківському напрямку й уповільнити просування росіян у Донецькій області, заявив президент України Володимир Зеленський. «Всюди від сходу до півночі нашої держави готувалися плани зі створення відповідних буферних зон, а за того чи іншого бойового успіху вони (росіяни — ІФ-У) хотіли захоплювати центри цих регіонів. Ось що дала Курська операція, я вважаю, може, хтось очікував інших результатів, але вона дала ті результати, на які, чесно кажучи, ми розраховували. На Харківщині ворога зупинено, сповільнено їхній хід на Донеччину, там дуже важко і там до позитиву ще далеко», — сказав Зеленський на Ялтинській Європейській Стратегії (YES).