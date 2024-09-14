The Guardian: США і Британія дозволили Україні удари вглиб РФ » DeepState: На Курщині Сили оборони зайняли кілька населених пунктів, але деякі й втратили За даними аналітичного проєкту DeepState, у Курській області Сили оборони зайняли Вітряно, Дуровку та частину Журавлів, а росіяни – Снагость із навколишніми селами й просунувся в бік Любимівки. Нещодавно Снагость була ще під контролем України, deepstatemap Так виглядає карта на цій ділянці тепер, deepstatemap Деталі: Крім того, росіяни окупували Галицинівку на Донеччині, просунулися біля Піщаного, Григорівки, Гострого, Георгіївки, в Синьківці, Нью-Йорку та Українську. окупована Галицинівка, deepstatemap Дослівно: «Мапу оновлено! Сили Оборони зайняли Вітряно, Дуровку та частину Журавлів. Ворог окупував Галицинівку та Снагость з навколишніми селами, а також просунувся в бік Любимівки, біля Піщаного, Григорівки, Гострого, Георгіївки, в Синьківці, Нью-Йорку та Українську».