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DeepState: На Курщині Сили оборони зайняли кілька населених пунктів, але деякі й втратили

За даними аналітичного проєкту DeepState, у Курській області Сили оборони зайняли Вітряно, Дуровку та частину Журавлів, а росіяни – Снагость із навколишніми селами й просунувся в бік Любимівки.

Нещодавно Снагость була ще під контролем України, deepstatemap

Нещодавно Снагость була ще під контролем України, deepstatemap
Так виглядає карта на цій ділянці тепер, deepstatemap

Так виглядає карта на цій ділянці тепер, deepstatemap

Деталі: Крім того, росіяни окупували Галицинівку на Донеччині, просунулися біля Піщаного, Григорівки, Гострого, Георгіївки, в Синьківці, Нью-Йорку та Українську.

окупована Галицинівка, deepstatemap

окупована Галицинівка, deepstatemap

Дослівно: «Мапу оновлено! Сили Оборони зайняли Вітряно, Дуровку та частину Журавлів. Ворог окупував Галицинівку та Снагость з навколишніми селами, а також просунувся в бік Любимівки, біля Піщаного, Григорівки, Гострого, Георгіївки, в Синьківці, Нью-Йорку та Українську».

14 сентября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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