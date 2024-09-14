МВФ вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну відвідає Москву

Про це повідомляє The Guardian.

Згідно з повідомленням, представники організації відвідають Москву і зустрінуться із «зацікавленими сторонами», після чого опублікують оцінку стану економіки та нададуть рекомендації щодо того, як Росія може покращити управління економікою і розв’язати такі проблеми, як кліматична криза.

У МВФ заявили, що проведення огляду країни-члена за статтею IV є «взаємним зобов’язанням», і цей процес був призупинений лише через нестабільність економічних даних.

Однак, аналітики зазначають, що огляд за статтею IV не обмежується лише аналізом економіки, а містить рекомендації щодо політичних змін.

«Тому неминуче, що посадові особи МВФ, здійснюючи поїздку до Москви, допомагатимуть Росії покращити її економіку і тим самим залишатимуть себе відкритими для звинувачень у тому, що вони допомагають Росії у веденні війни проти України», — зазначають експерти.

Цей крок викликав обурення дев’яти європейських країн, які висловили занепокоєння щодо можливості допомоги МВФ Росії в умовах війни в Україні. Вони вважають, що відновлення діалогу з країною-агресором може зашкодити репутації фонду.

«Ми хотіли б висловити наше рішуче незадоволення такими планами МВФ», — йдеться в листі міністрів фінансів Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції, Ісландії, Данії, Норвегії та Польщі до директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої.