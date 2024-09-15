Британські ексурядовці закликали прем’єра Стармера дозволити Україні бити Storm Shadow вглиб РФ

Про це повідомляє The Sunday Times.

Грант Шаппс, Бен Воллес, Гевін Вільямсон, Пенні Мордаунт, Ліам Фокс і Борис Джонсон попередили прем’єр-міністра, що будь-яка подальша затримка підбадьорить Володимира Путіна.

За їхніми словами, якщо не вжити заходів зараз, то Велика Британія буде «умиротворювати» Кремль, вони також назвали це «невиконанням обов’язків (перед Україною, — ред.)», а Борис Джонсон додав: «Немає жодних підстав для зволікання».

Шаппс сказав: «Замість того, щоб чекати офіційного схвалення від США, Кір повинен надати президенту Зеленському те, що вкрай необхідно сьогодні. Таким чином ми зайняли позицію світового лідера у підтримці України. Ми діяли. Слідом пішли інші. І це те лідерство, яке сьогодні знову потрібне Україні».

«Британії загрожує відстати в зграї стримувачів, умиротворювачів і зволікань, тоді як єдиний реальний спосіб протистояти такому хулігану, як Путін, — це бути сильним, єдиним і сповненим рішучості довести це до кінця», — додав Воллес.

Ексурядовці вважають, що Британія повинна зберегти свою роль у підтримці України.

Вільямсон додав: «З початку цієї війни Британія без вагань брала на себе ініціативу, щоб зробити крок вперед, коли інші вагалися. Стармер повинен продемонструвати таке ж лідерство та рішучість. Невиконання цього означало б невиконання його обов’язків».

Джерела в Лондоні кажуть, що в команді Байдена є розкол між держсекретарем Ентоні Блінкеном і Джейком Салліваном, радником з національної безпеки США, який проводив переговори у Білому домі щодо далекобійної зброї.

«Проблема в Саллівані, а не в Блінкені», — заявило джерело в обороні Британії.

Ще одне політичне джерело не заперечувало, що у Вашингтоні є розбіжності, і додало, що Блінкен схилявся до дозволу для України на застосування далекобійної зброї, однак є натяки, що навіть якщо Байден не готовий публічно дати «зелене світло», він готовий схвалити використання розвідувальних і цілевказівних систем США для супроводу Storm Shadow, який спільно виробляють Британія, Франція та Італія.

Водночас джерело знайоме із поглядами Саллівана, сказало, що він скептично ставився до здатності України виграти війну з її початку у 2022 році.