Держдеп США схвалив продаж Румунії винищувачів F-35

Про це повідомляється на сайті Агентства оборонно-безпекового співробітництва.

Зазначається, що управління надало необхідну сертифікацію, повідомивши конгрес про цей можливий продаж.

У відомстві повідомили, що уряд Румунії звернувся з проханням придбати 32 літаки F-35A Lightning II Joint Strike Fighter і 33 двигуни Pratt & Whitney F135-PW-100. Також у списку є й інше супутнє обладнання.

Загальну вартість угоди оцінюють у $7,2 млрд.

«Запропонований продаж покращить здатність Румунії протистояти поточним і майбутнім загрозам шляхом додаткового оснащення її для проведення місій із самооборони та регіональної безпеки, одночасно підвищуючи взаємосумісність зі Сполученими Штатами та іншими членами НАТО», — йдеться у повідомленні.