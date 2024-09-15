Ексфіналістку «Міс Швейцарія» чоловік задушив та перемолов у блендері

Про це повідомляє People.

За даними поліції Базель-Ландшафт, у лютому в Біннінгені, муніципалітеті неподалік від швейцарського міста Базель, було вбито фіналістку конкурсу «Міс Швейцарія 2007».

Її ім’я не було назване в поліцейському звіті, однак його назвало видання The Telegraph з посиланням на медичні звіти. Її також ідентифікувало BBC.

Згідно зі слуханням про затримання і рішення Федерального суду, її чоловік, якого обидва видання називають просто Томасом, заявив поліції незабаром після вбивства, що знайшов мертву Йоксимович на сходах і запанікував, однак у березні він нібито зізнався, що вбив і розчленував її.

Звіт про розтин показав, що підозрюваний розчленував Йоксимович лобзиком і садовими ножицями, а потім подрібнив останки і перемолов їх у блендері.

За інформацією видання, результати експертизи суперечать твердженням чоловіка про самозахист від дружини.

Прокуратура поки що не висунула звинувачення проти чоловіка, який досі перебуває під вартою.