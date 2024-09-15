Глава МЗС закликає країни приєднуватися до наступного Саміту миру: Це єдиний шлях

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав держави, які не брали участі у першому Саміті миру у Швейцарії, долучитися до наступного саміту, оскільки запропонована Києвом Формула миру є єдиним шляхом до справедливого миру в Україні — «Європейська правда»

«Формула миру є єдиним і безальтернативним шляхом до всеосяжного, справедливого та міцного миру. Запрошуємо кожну державу, лідера та організацію, які справді бажають відновлення миру, приєднатися до зусиль з впровадження Формули миру разом із уже сотнею учасників з усього світу».

Сибіга наголосив, що російсько-українську війну не можна розглядати як якийсь конфлікт між двома державами, оскільки йдеться про колоніальну загарбницьку війну, розпочату однією країною проти іншої.

«Ця війна має закінчитися справедливо, якщо ми хочемо зберегти мир у світі. Щоб примусити агресора до миру, нам потрібен глобальний дипломатичний фронт», – наголосив він.

Сибіга нагадав, що декларацію першого саміту підписали 94 держави і зараз триває підготовка до наступного.