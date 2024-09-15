Салліван анонсував новий пакет допомоги США Україні до кінця вересня

Про це він оголосив на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві 14 вересня, передає «Інтерфакс-Україна».

«Я щодня зустрічаюся зі своєю командою, щоб подумати про те, які засоби, які інструменти нам потрібно впровадити, щоб стабілізувати фронт, і переконатися, що наступальні дії росіян наражаються на жорсткий опір, а також що ми позбавляємо Росію можливості здійснити якийсь прорив, який би привів до стратегічних вигід від їхнього подальшого просування на схід», – наголосив Салліван.

За його словами, у квітні цього року, перед тим, як було ухвалено додатковий пакет фінансування України з боку США, існувала широка стурбованість тим, що може статися крах лінії фронту.

Проте посадовець зазначив, що наступні місяці українська оборона стала міцнішою в багатьох критично важливих місцях, і Україна також зробила сміливі та рішучі кроки у війні, просуваючись уперед.

Салліван додав, що для доставлення озброєння в Україну розв’язуються важкі логістичні й оперативні питання. Він підкреслив, що США буквально знімають з конвеєра снаряди 155 мм калібру і доставляють їх на передову так швидко, як тільки можливо.

Як інший приклад підтримки він навів складне в реалізації рішення переспрямувати Україні всі ракети для Patriot, які мали бути поставлені партнерам у найближчі 12 місяців.

«Я сказав: візьміть всі ці ракети, всі до єдиної, і надішліть їх до України», – розповів радник президента США.