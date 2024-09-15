Витрати країн НАТО і України на оборону у 2023 році

Сполучені Штати витратили на оборону у 2023 році більш ніж удвічі більше, ніж решта країн НАТО разом узяті, і зробили це вже 12-й рік поспіль, Великобританія друга, а Польща показала найбільше зростання порівняно з попереднім роком.

Відповідно до звіту НАТО, США, з витратами в розмірі 876 мільярдів доларів США, що становить 3,23% ВВП, у 2023 році зберегли свою позицію як найбільший державний оборонний бюджет у НАТО. Великобританія була другою за обсягом витрат, витративши на оборону 76,9 мільярда доларів. Польща витратила додатково 8,4 мільярда доларів у 2023 році, що є найбільшим зростанням порівняно з попереднім роком серед країн НАТО.

Зауважимо, що згідно з урядовим звітом, видатки на національну безпеку та оборону України у 2023 році становили близько 2,65 трлн гривень (72,5 млрд доларів). Водночас за данними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) — 64,8 мільярда доларів, що ставить Україну на 5-ту позицію серед країн, що не входять до НАТО.

[1] Опис рисунка: Гістограма витрат на оборону членів НАТО протягом 2023 року в мільярдах доларів США. США показано ліворуч на діаграмі, а решта країн НАТО — праворуч. Країни, які витратили понад 20 мільярдів доларів на оборону, перераховані окремо, всі інші країни НАТО згруповані разом (Other NATO Countries).