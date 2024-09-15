Салліван анонсував новий пакет допомоги США Україні до кінця вересня » За добу ліквідували 6 танків, 23 артсистеми і 1170 військових армії РФ Поділитися: Фото: Ірина Марченко Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на фронті ще 1170 своїх військових, а також низку одиниць власної техніки Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.24 орієнтовно склали: особового складу / personnel ‒ близько 633 800 (+1170) осіб,

танків ‒ 8680 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 17 063 (+20) од,

артилерійських систем – 18 109 (+23) од,

РСЗВ – 1186 (+0) од,

засоби ППО ‒ 947 (+1) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 234 (+85),

крилаті ракети ‒ 2592 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24 684 (+53) од,

спеціальна техніка ‒ 3084 (+0) од.