Єврокомісар Бретон оголосив про відставку через конфлікт із фон дер Ляєн

Про це він написав на своїй сторінці у Х.

«Я хотів би висловити свою глибоку вдячність моїм колегам, службам Комісії, депутатам Європарламенту, державам-членам та моїй команді. Разом ми невтомно працювали над просуванням амбітного порядку денного ЄС», — йдеться у дописі.

Бретон також опублікував копію своєї заяви про відставку на ім’я Урсули фон дер Ляєн. У ній він зазначив, що у липні президентка звернулась до держав-членів з проханням висунути кандидатів до Колегії комісарів на 2024-2029 роки, уточнивши, що держави-члени, які мають намір запропонувати кандидатуру чинного члена Комісії, не зобов’язані пропонувати двох кандидатів.

«25 липня президент Емманюель Макрон призначив мене офіційним кандидатом від Франції на другий мандат у Колегії комісарів — про що він уже публічно оголосив у кулуарах Європейської ради 28 червня. Кілька днів тому, на фінальній стадії переговорів про склад майбутньої Колегії, ви попросили Францію відкликати мою кандидатуру — з особистих причин, які ви жодного разу не обговорювали зі мною безпосередньо», — написав Бретон.

Єврокомісар назвав рішення фон дер Ляєн «ще одним свідченням сумнівного управління». Він оголосив, що більше не може виконувати свої посадові обов’язки.

Тьєрі Бретон обіймав посаду єврокомісара з питань внутрішнього ринку та послуг Єврокомісії з 1 грудня 2019 року. Він також був відповідальним за Європейську стратегію розвитку оборонної промисловості та програму з підтримки виробництва боєприпасів для України.