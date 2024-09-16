Бачимо прогрес України в антикорупційній реформі, — амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк

Про це вона заявила в коментарі кореспондентці Еспресо Наталії Стареправо під час конференції «Україна на шляху до ОЕСР та приєднання до Конвенції ОЕСР про боротьбу з хабарництвом» у Києві.

«Я дуже рада бути тут сьогодні зі спікером парламенту, членами парламенту та уряду, щоб поговорити про важливість антикорупційних реформ. Хочу сказати, що причина їхньої важливості полягає в тому, що вони мають вирішальне значення для підтримки героїв на передовій у боротьбі з корупцією, вони також дуже важливі для відновлення України та її здатності залучати інвестиції приватного сектору. І, нарешті, дуже важливо підтримати українців у їхніх сподіваннях і мріях приєднатися до ЄС і НАТО», — пояснила вона.

Брінк відзначила «реальний прогрес», досягнутий Україною за останні два роки, у багатьох сферах, включно з відновленням декларування майна, призначенням керівників антикорупційних інституцій, оцифруванням послуг.

«Це дійсно важливі кроки, і дуже важливо, щоб вони продовжувалися. Сполучені Штати з гордістю підтримують їх, і ми зібралися тут сьогодні, щоб обговорити кроки, які Україна робить для приєднання до антикорупційної Конвенції Організації економічного співробітництва (ОЕСР). Зараз вона є учасником, ми хотіли б, щоб вона стала повноправним членом», — підкреслила вона.

За її словами, це допоможе «зробити деякі антикорупційні інституції ще більш ефективними».

«І тому Сполучені Штати разом з партнерами з G7 та ЄС рішуче підтримують цей крок, і ми тут, щоб поговорити про це, привітати успіх і заохотити до подальших кроків за міжнародної підтримки», — підсумувала посолка США в Україні.

Нагадаємо, що 16 вересня у Києві проходить конференція «Україна на шляху до ОЕСР та приєднання до Конвенції ОЕСР про боротьбу з хабарництвом».

Цей захід зосереджений на викликах, з якими стикається Україна на шляху до вступу до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), та на кроках, необхідних для їх подолання.