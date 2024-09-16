Режисерка фільму «Росіяни на війні» Трофімова потрапила до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України » Комітет ВР підтримав законопроєкт про підвищення податків Профільний комітет ВР на засіданні 16 вересня підтримав законопроєкт про підвищення податків. Голосування у першому читанні відбудеться найближчими днями Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. За документ проголосували 19 членів комітету, утрималися троє, проти проголосував один нардеп. «Текст: як був до цього плюс підвищення податку на банки», – зазначив Железняк. Законопроєкт передбачає: підвищення військового збору з 1,5% до 5%;

збільшення податків на 1-2 групи ФОП;

авансові внески на АЗС;

1% на всіх форм ФОП 3 групи;

25% прибутку на фінустанови;

помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання);

50% податок на прибуток банків у 2024 році. Нардеп зазначив, що в разі ухвалення законопроєкту, бюджет отримає 58 млрд надходжень у 2024 році та 137 млрд грн – у 2025-му. «Голосування в першому читанні вже найближчими днями», — резюмував Железняк.