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Комітет ВР підтримав законопроєкт про підвищення податків

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За документ проголосували 19 членів комітету, утрималися троє, проти проголосував один нардеп.

«Текст: як був до цього плюс підвищення податку на банки», – зазначив Железняк.

Законопроєкт передбачає:

  • підвищення військового збору з 1,5% до 5%;
  • збільшення податків на 1-2 групи ФОП;
  • авансові внески на АЗС;
  • 1% на всіх форм ФОП 3 групи;
  • 25% прибутку на фінустанови;
  • помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання);
  • 50% податок на прибуток банків у 2024 році.

Нардеп зазначив, що в разі ухвалення законопроєкту, бюджет отримає 58 млрд надходжень у 2024 році та 137 млрд грн – у 2025-му.

«Голосування в першому читанні вже найближчими днями», — резюмував Железняк.

16 сентября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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