Комітет ВР підтримав законопроєкт про підвищення податків

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За документ проголосували 19 членів комітету, утрималися троє, проти проголосував один нардеп.
«Текст: як був до цього плюс підвищення податку на банки», – зазначив Железняк.
Законопроєкт передбачає:
- підвищення військового збору з 1,5% до 5%;
- збільшення податків на 1-2 групи ФОП;
- авансові внески на АЗС;
- 1% на всіх форм ФОП 3 групи;
- 25% прибутку на фінустанови;
- помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання);
- 50% податок на прибуток банків у 2024 році.
Нардеп зазначив, що в разі ухвалення законопроєкту, бюджет отримає 58 млрд надходжень у 2024 році та 137 млрд грн – у 2025-му.
«Голосування в першому читанні вже найближчими днями», — резюмував Железняк.
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