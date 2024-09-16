Після заяв Трампа про ненависть до Тейлор Свіфт Стівен Кінг підтримав співачку

Про це письменник написав у соцмережі Х.

Американський письменник Стівен Кінг, відомий як король жахів, відреагував на заяви колишнього президента США Дональда Трампа. Зокрема Кінг висловив підтримку 34-річній музикантці і виконавиці Тейлор Свіфт.

«Я люблю Тейлор Свіфт. Її музика робить мене щасливим. Кінець історії», — написав письменник.

Фото: Скриншот з Х

Його допис у соцмережі зʼявився після того, як кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив, що ненавидить популярну співачку, яка підтримала на виборах Камалу Гарріс.

Популярна американська співачка Тейлор Свіфт, яка має велику кількість фанатів, оголосила після дебатів, що підтримує Камалу Гарріс на президентських виборах у США.

Політичні погляди Свіфт були в центрі уваги з липня 2024 року. Вважається, що співачка має великий вплив на свою аудиторію, збираючи натовпи фанатів на своїх концертах та будучи для них прикладом для наслідування.

Кандидатка у президенти США Камала Гарріс після цього стала активно використовувати американську попзірку у своїй кампанії. У продажу зʼявився тематичний мерч, а національний комітет Демократичної партії оплатив зовнішню рекламу з відсиланням до туру попзірки Eras Tour та з цитатами з пісень Свіфт.