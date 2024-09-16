План перемоги України містить 4 основні пункти і один додатковий – Зеленський

План перемоги України, який президент Володимир Зеленський має намір представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основних пункти і один, який буде «потрібен після війни» — Зеленський в інтерв’ю американському журналісту Фаріду Закарії, повну версію якого оприлюднила пресслужба президента

«Я підготував декілька пунктів. Чотири з них – основні пункти. Плюс один, який нам потрібен після війни. Отже, я поділюся з Байденом.

Мова про безпеку, мова про геополітичне місце України, мова про дуже сильну військову підтримку, яка має бути доступною для нас. І про те, що ми маємо вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки, але які, гадаю, будуть цікавими. Але я думаю, що це головне. Ми готові.

Якщо президент Байден оцінить і підтримає наш план і якщо він і його команда зможуть додати ще щось, що посилить нашу позицію, ми будемо готові».

У цьому ж інтерв’ю Зеленський заявив, що всі пункти плану перемоги України, який він планує представити президенту США Джо Байдену та кандидатам у президенти, залежать від рішення Байдена, а не російського правителя Володимира Путіна.